El acusado de violar a una compañera de trabajo mientras dormía. I.Cabanes

«Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»

El acusado, que se enfrenta a cinco años de prisión, niega que tuviera sexo con la víctima y alega que estuvo «mirando las vistas tan bonitas de la ciudad»

Ignacio Cabanes

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:37

Una fiesta de empresa, litros de alcohol que todos consumen, y un joven que se ofrece a acompañar a su casa a una compañera. Presuntamente ... ambos acaban teniendo sexo. Una historia que se repite con relativa frecuencia en las cenas de trabajo y que puede acabar en condena por un delito de agresión sexual con acceso carnal si no hay una voluntad expresa por parte de la mujer, al encontrarse afectada por el alcohol. Para el acusado, este mismo consumo seguramente le suponga una atenuante.

