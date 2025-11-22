Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

Tres de los cuatro detenidos en la operación son menores de edad

J.M.L

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:25

La Guardia Civil ha desarticulado en Toledo un violento grupo juvenil vinculado a los Trinitarios que estaba operando en varias localidades de esta provincia donde ... había generado gran alarma social. La operación se ha saldado con la detención de cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, que habían creado el grupo juvenil «AB7».

