Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Golpe al Cártel de Jalisco en España Efe

Desmantelada una 'oficina' del Cártel de Jalisco con 20 detenidos por ocultar cocaína en maquinaria industrial

Contaban con fincas en Ávila y Toledo para distribuir la droga y llevarla a Italia asociados con la camorra italiana

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

La Policía Nacional ha desmantelado la 'oficina' del Cártel de Jalisco Nueva Generación -CJNG- en España en una operación con 20 detenidos que comenzó al ... detectar la introducción de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio de la organización criminal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante
  8. 8 Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga
  9. 9 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  10. 10 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Desmantelada una 'oficina' del Cártel de Jalisco con 20 detenidos por ocultar cocaína en maquinaria industrial

Desmantelada una &#039;oficina&#039; del Cártel de Jalisco con 20 detenidos por ocultar cocaína en maquinaria industrial