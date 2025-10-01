Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género

Los jueces reclaman más medios para poder tramitar, junto a las agresiones machistas, los crímenes sexuales, el acoso, la corrupción de menores, la mutilación genital o el matrimonio forzado

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:27

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer comenzarán a dirimir sobre delitos sexuales a partir de este viernes. Los nuevos tipos penales que llegarán a ... estas instancias -que los jueces denuncian que ya están colapsados, teniendo que recurrir a compañeros en comisión de servicio pero sin que se les releven de sus otras funciones- son agresiones y acoso sexuales cometidos contra una mujer incluso menor de trece años, exhibicionismo, corrupción de menores, mutilación genital femenina y matrimonio forzado. La 'Ley de garantía integral de la libertad sexual', conocida como la 'ley del sí es sí', ordena el traslado de estos crímenes a unos juzgados que hasta ahora se especializaban solo en situaciones donde había, o hubo, una relación sentimental o vínculo afectivo entre autor varón y víctima mujer. Para asumir esta nueva carga de trabajo, el Gobierno prometió aumentar en casi 50% el número de jueces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género

Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género