Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bañistas se refrescan en aguas de la playa de la Malvarrosa, en Valencia. EFE

Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025

Aquel estío de principios del siglo pasado fue considerado «muy frío» con sus cerca de 20,3ºC frente al carácter «extremadamente cálido» del de este año, que ha batido el récord con sus 24,2ºC

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:17

El verano de 1916, el último del que la Aemet tiene registros de temperatura, alcanzó una media de 20,3ºC, casi 4 grados menos ... que el récord marcado en el estío de 2025 (24,2ºC), 109 años después. Este dato da una idea de lo que la ciencia ya viene anticipando desde hace años: el cambio climático está transformando el clima estival en España. Según los datos facilitados por la Aemet, los españoles de aquel 1916 vivieron un verano «muy frío», al contrario del estío «extremadamente cálido» de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  8. 8 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025

Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025