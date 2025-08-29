Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Enseres en la calle de casas arrasadas por el agua en Catarroja Txema Rodríguez

Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido

El Gobierno aún debe 620 millones a 37.490 afectados por el concepto de artículos de primera necesidad

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:34

«Si necesita más recursos, que los pida». La frase, adaptada al imaginario popular con el proclamado y crítico «si quieren ayuda, que la pidan», ... la pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los días más cruentos de la dana que azotó Valencia. Pero diez meses después de aquel desastre, lo cierto es que la mayoría de la ayuda no ha llegado. Y pedirla no ha bastado para conseguirlo. Más de 37.000 familias de la Comunitat (concretamente 37.490) no han recibido aún el auxilio más básico: el pago de las ayudas para cubrir necesidades básicas.

