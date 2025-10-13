Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fémur de Loli Paul Sesé fue hallado en las obras del pantalán, que no se paralizaron hasta localizar el resto de su cadáver. I. Cabanes

El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Un juzgado reabrió la causa, con tres investigados, tras la identificación de un fémur de la mujer desaparecida la Noche de San Juan de 2019

Ignacio Cabanes

Port de Sagunt

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:33

Comenta

El hallazgo de un fragmento de un fémur derecho humano, el 30 de mayo de 2023, durante el proceso de triturado de los restos del ... viejo pantalán del Port de Sagunt era el primer paso para lo que debía ser la resolución de la inquietante desaparición de una mujer de 57 años, vista por última vez la tarde de la Noche de San Juan de 2019. Cuando en febrero de 2024, mediante identificación por ADN, se logró poner nombre a ese hueso y confirmar que se trataba de los restos de Loli Paul Sesé, la saguntina desaparecida cinco años antes, el juzgado reabrió la causa, en la que figuraban tres hombres investigados por su presunta muerte. Segundo paso para esclarecer el crimen.

