Crimen en Asturias: investigan la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella

Viernes negro en Asturias. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Ribadesella tras recibir, presuntamente, una paliza a la salida de ... su domicilio, en la localidad de Cuevas del Agua. La víctima, J. A. O. T, de 60 años, regenta junto a su mujer una ganadería del concejo.

Eran las doce y cuarto de la mañana cuando el centro operativo de la Guardia Civil de Asturias recibía una llamada telefónica en la que una mujer avisaba de que su cuñado había sido agredido en Cuevas del Agua, en el concejo riosellano. Una vez trasladada al lugar la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella, los agentes informaron de que en el lugar se encontraban los servicios de emergencias intentando reanimar al hombre porque se encontraba en parada cardiorespiratoria. Desafortunadamente no pudieron hacer nada por salvarle.

La víctima de 60 años, J. A. O, y con domicilio en Ribadesella supuestamente fue agredida por dos desconocidos que iban encapuchados a la salida de la ganadería que regenta junto a su mujer, según informa El Comercio.

De la investigación se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias. Hasta la zona se ha desplazado también el Servicio de Criminalísitica Forense y la Autoridad Judicial.

Los investigadores buscan a dos hombres de mediana edad, que atacaron al varón con el rostro tapado para evitar su identificación.