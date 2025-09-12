Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La víctima era ganadero en la localidad riosellana de Cuevas del Agua, a la que se accede por la Cuevona. Juan Llaca. E. C.

Crimen en Asturias: investigan la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella

La víctima de 60 años y ganadero en Cuevas del Agua, fue presuntamente agredida por dos desconocidos a la salida de su domicilio

Olaya Suárez y Sheila Vaca

Gijón | Cuevas del Agua (Ribadesella)

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:32

Viernes negro en Asturias. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Ribadesella tras recibir, presuntamente, una paliza a la salida de ... su domicilio, en la localidad de Cuevas del Agua. La víctima, J. A. O. T, de 60 años, regenta junto a su mujer una ganadería del concejo.

