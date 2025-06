¿Puedo usar la crema solar abierta del año pasado, protege? La OCU lo aclara

Consejos para guardar bien el protector

Para poder aprovechar el resto de crema que tengamos del año pasado, es clave conservarlo de manera adecuada, por lo que la OCU sugiere una serie de pautas a tener en cuenta para conseguirlo. Siempre que sea posible, se debe guardar el bote en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa; incluso en la playa, se debe mantener a la sombra. En la playa, evita que la crema entre en contacto con la arena: lávate las manos antes de echarte la crema, no la coloques en la arena. Evitar rellenarla en otros recipientes y no añadir agua u otros ingredientes. Evita dejar el bote en el coche al sol o mantenerlo en el salpicadero durante el viaje. No la dejes abierta durante mucho tiempo, ciérrala inmediatamente después de usar el protector. Y si al abrir el bote compruebas que la crema huele mal, tiene un aspecto raro o su consistencia es diferente, o si después de habértelo aplicado correctamente ves que no te protege, tíralo. Es probable que haya perdido eficacia.