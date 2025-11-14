Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas consumen el juego online. R.C.

Consumo lanza una herramienta para detectar la adicción al juego de forma precoz

Será obligatoria para todos los operadores y estará basada en microdatos reales que aspiran a captar hasta diez veces más a usuarios con esta problemática

C.P.S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:40

Comenta

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), operada por el Ministerio de Consumo, ha presentado un nuevo algoritmo que servirá para detectar a personas ... que puedan estar desarrollando una adicción al juego online. Concretamente se trata de una herramienta diseñada a través de microdatos reales para identificar conductas relacionadas con este tipo de problema y mediante la cual se pueda proteger a los usuarios de caer en un tipo de ludopatía más agravado. Los datos en cuestión están basados en los de aquellas personas diagnosticadas médicamente con trastorno de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  6. 6 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  7. 7 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  8. 8 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  9. 9 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  10. 10

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Consumo lanza una herramienta para detectar la adicción al juego de forma precoz

Consumo lanza una herramienta para detectar la adicción al juego de forma precoz