La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes durante el debate de los permisos parentales en el Congreso.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes durante el debate de los permisos parentales en el Congreso. E. P.

El Congreso convalida la ampliación de los permisos parentales con la única abstención de Vox

El ministro de Derechos Sociales se compromete a «seguir trabajando» para que al final de la legislatura haya 20 semanas de permisos retribuidos

R. C.

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025

El Pleno del Congreso ha convalidado este martes con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de Vox, el Real Decreto Ley aprobado ... el 29 de julio por el Consejo de Ministros para ampliar los permisos de nacimiento a 17 semanas y añadir 2 semanas de permisos retribuidos para cuidados. Asimismo, los grupos parlamentarios han acordado por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley a fin de poder introducir algunas modificaciones que mejoren su puesta en marcha.

