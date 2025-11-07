Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llegada del detenido a los juzgados de Totana, a finales de octubre. Gonzalo J. Martínez / AGM

La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Murcia: «Se me ha nublado la cabeza»

El presunto autor del crimen machista estaba en tratamiento psiquiátrico por una depresión, pero lo abandonó en junio, según reveló una familiar

Alicia Negre

Alicia Negre

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

«Se me ha nublado la cabeza. No lo controlo», avanzó Manuel E. G., 'Quique', cuando sus hermanas lo visitaron en la habitación del hospital ... Virgen de La Arrixaca de Murcia en la que estaba ingresado tras hincharse a pastillas. Este joven de 27 años no tardaría en confesarles a sus familiares que había asfixiado hasta la muerte a su novia, Ainhoa, de 19 años, en la casa que hasta hacía unos días compartían ambos en Librilla. «La he cogido del cuello y he apretado», sentenció.

