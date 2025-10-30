Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tres tuiteros se sientan en el banquillo de la Audiencia de Barcelona. EFE

Condenan a un tuitero por incitar a que la niña de Canet sufriera un «infierno»

Fueron juzgadas tres personas y dos han sido absueltas: iniciaron una campaña de hostigamiento contra una familia que pidió que su hija recibiera el 25% de las clases en castellano

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:21

Un juzgado de Barcelona ha condenado a dos años de prisión, multa de 1.980 euros y 7.500 euros de indemnización a un hombre ... que fue juzgado por un delito contra la integridad moral y otro de odio por el hostigamiento de una familia de Canet de Mar (Barcelona), que reclamó en los tribunales que su hija pudiera recibir el 25% de las clases en español. En el caso, fueron juzgadas tres personas por la publicación de mensajes en las redes sociales, en Twitter por aquel entonces. Dos de ellas han sido absueltas, al entender el tribunal que sus manifestaciones quedan dentro de la libertad de expresión.

