Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Condenan a un hombre a nueve años y medio de cárcel por abusar sexualmente de sus dos sobrinas

También le impone el pago de 150.000 euros a las víctimas en concepto de indemnización por los daños morales y una multa de 5.400 euros

Aday Martín Santana y Francisco José Fajardo

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:03

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a nueve años y medio de prisión a R.D.V.V. por exhibirse ... y provocar sexualmente a su sobrina, menor de edad, desde 2008 y hasta 2010, así como haber agredido a la hermana de esta, que era también menor en el momento de los hechos, desde 2012 hasta 2016. Todo ocurrió en el domicilio del condenado en Las Palmas de Gran Canaria. La acusación particular representando a las víctimas la ejerció el abogado Miguel Ángel Pérez Diepa.

