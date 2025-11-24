Condenan a 42 años de cárcel a una pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre y a una mujer a 42 años de prisión por ser los responsables de una ... red de trata con fines de explotación sexual que operaba en un piso del Nuevo Cáceres. La pareja, compuesta por un empresario cacereño y una mujer colombiana explotó durante periodos de tiempo diferente a siete mujeres procedentes también de Colombia en un piso de la calle Berna. Casi todas procedían de San Gil, la localidad de la condenada, que se convirtió en el «nicho», del que partían las mujeres, que entraban en el país como turistas y que contraían una deuda desde el principio, ya que la red les daba el dinero para viajar.

Tal y como precisa la sentencia a la que ha tenido acceso Hoy, las víctimas venían a España con la promesa de poder obtener ingresos para paliar las dificultades por las que atravesaban en su país de origen. «En estas condiciones aceptan someterse a las reglas que se les imponen por parte de quienes organizan su traslado y su reclutamiento para prostituirse en pisos que aquellos controlan y en los que se encuentran en situación de completa vulnerabilidad por su desconexión y desarraigo con el entorno». Está probado, asimismo, que existía una deuda «importante e inabordable en principio» para las mujeres víctimas de trata y que las condiciones eran «estrictas y en gran medida coactivas, al verse controladas y obligadas a realizar actos que no siempre son de su agrado».

Rastreo exhaustivo de teléfonos, con más de 600 conversaciones, casi 300 movimientos bancarios por Bizum, vigilancias en pisos y un seguimiento pormenorizado de viajes y traslados. Ese es el trabajo que llevó a cabo la Policía Nacional durante siete meses para desarticular y 'liberar' en junio de 2024 las siete víctimas. La investigación surgió tras la denuncia por violencia machista de una mujer hacia un hombre cercano a esta red, en la que la Policía detectó la existencia de esta trama.

La Fiscalía Provincial había solicitado siete años de cárcel por cada una de las mujeres explotadas, pero la pena establecida por la Audiencia Provincial es ligeramente menor, de seis años de prisión por cada uno de los delitos de seres humanos con fin de explotación sexual en concurso ideal medial con siete delitos de prostitución lucrativa. Las penas de prisión tendrán un límite máximo de diociocho años. Se condena igualmente a los acusados como responsables de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro a la pena de 10 meses de multa con cuota diaria de seis euros.