Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los condenados en el transcurso del juicio. R. H.

Condenan a 42 años de cárcel a una pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

La Audiencia Provincial considera probado que siete mujeres colombianas fueron explotadas y que se aprovechó su circunstancia de vulnerabilidad para lucrarse a través de ellas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre y a una mujer a 42 años de prisión por ser los responsables de una ... red de trata con fines de explotación sexual que operaba en un piso del Nuevo Cáceres. La pareja, compuesta por un empresario cacereño y una mujer colombiana explotó durante periodos de tiempo diferente a siete mujeres procedentes también de Colombia en un piso de la calle Berna. Casi todas procedían de San Gil, la localidad de la condenada, que se convirtió en el «nicho», del que partían las mujeres, que entraban en el país como turistas y que contraían una deuda desde el principio, ya que la red les daba el dinero para viajar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Condenan a 42 años de cárcel a una pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

Condenan a 42 años de cárcel a una pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres