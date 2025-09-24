Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La magistrada María Auxiliadora Díaz. Juan Carlos Alonso

Condenado por violencia vicaria tras tirar al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia

El fallo contempla que el pasado 13 de septiembre el acusado llamó por teléfono a la que entonces era su pareja, y le dijo: «Voy a matar al perro y después me mato»

C. S.

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:37

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a 12 meses y un día de prisión ... a un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que el pasado 13 de septiembre, en presencia de la que era su pareja, tiró por un risco costero al perro que tenían ambos como mascota, un podenco de cuatro meses, causándole la muerte.

