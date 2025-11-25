Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos agentes de los Mossos d'esquadra. Efe

Condenado un hombre que mantuvo maltratada a su mujer cuatro meses sin poder salir de casa

La agredía con la mano y el cinturón y no dejaba que fuera al médico y la obligaba a tener las persianas bajadas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:44

Un tribunal de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, ha condenado a un año y dos meses de prisión a un hombre que maltrató durante ... cuatro meses a su mujer y la mantuvo en casa a la fuerza sin poder salir. Tras un juicio rápido y por conformidad, el detenido fue condenado a 14 meses de cárcel por un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género y por coacciones.

