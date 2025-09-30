Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de la Audiencia Provincial de Ávila G. M.

Condenado a 12 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Ávila

La Audiencia Provincial acredita que el padastro manipuló y coaccionó a la menor entre 2013 y 2016, además de crear un perfil falso en redes sociales para engañarla

EP

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:29

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a doce años y medio a un hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja entre ... los años 2013 y 2016, cuando la menor tenía entre 13 y 16 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Condenado a 12 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Ávila

Condenado a 12 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Ávila