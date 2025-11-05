Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Guipúzcoa por agredir sexualmente a tres menores

El masajista del barrio donostiarra de Altza acusado de agredir sexualmente a tres menores ha sido condenado a 26 años de prisión. El fallo de ... la sentencia ha sido dado a conocer esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa.

Según se recoge en la sentencia, el tribunal impone al acusado 10 años de prisión por agresión sexual continuada a menor de 16 años, 14 años de cárcel por agresión sexual a las otras dos menores (7 por cada víctima) y dos años más por ciberacoso sexual a estas dos últimas jóvenes (1 año por cada víctima). Las tres víctimas tenían entre 13 y 15 años cuando sucedieron los hechos. Además, deberá indemnizar a dos de las chicas con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil y a la tercera, con 20.000 euros.

Dada la magnitud de las penas de privación de libertad, la Fiscalía y las acusaciones han reclamado la inmediata entrada en prisión del procesado porque consideran que el riesgo de fuga es «importante». Su defensa, que ya ha adelantado que recurrirá el fallo, ha solicitado que pueda permanecer en libertad mientras la sentencia no sea firme. En este sentido, el abogado ha recordado que inicialmente las acusaciones solicitaban penas que sumaban 45 años de prisión, por lo que el acusado «tenía argumentos más que suficientes para haberse ido y no lo hizo» porque tiene «un arraigo en Guipúzcoa» y «compromisos familiares con sus dos hijos menores».

El masajista de Altza se enfrentaba a peticiones de penas que superaban los 45 años de prisión por parte de la Fiscalía y las acusaciones. Su defensa solicitó su absolución y 160.000 euros de compensación para las víctimas.

El procesado fue detenido en mayo 2021 tras la denuncia de una de las menores, a la que, según aseguró esta, habría «tocado los pechos e introducido los dedos en la vagina» durante un masaje.

El juicio se celebró el pasado mes de septiembre y el acusado negó las agresiones sexuales en los masajes «normales» que le «pedían» las menores. Las tres supuestas víctimas declararon a puerta cerrada durante el juicio. Dos psicólogas aseguraron en el juicio que las menores «no exageraron» en la exposición de los hechos denunciados.