Llegada del acusado en un coche de la Ertzaintza esta mañana a la Audiencia de Guipúzcoa. Arizmendi

Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Guipúzcoa por agredir sexualmente a tres menores

La Audiencia provincial le impone 10 años de prisión por agresión sexual continuada a menor de 16 años, 14 años de cárcel por agresión sexual a las otras dos menores y dos años más por ciberacoso sexual

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:23

El masajista del barrio donostiarra de Altza acusado de agredir sexualmente a tres menores ha sido condenado a 26 años de prisión. El fallo de ... la sentencia ha sido dado a conocer esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa.

