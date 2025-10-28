Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alan, una de las víctimas escucha la sentencia y mira al condenado. ÁNGEL MÁRQUEZ

Condenado a 14 años el acusado de tratar de matar a dos okupas incendiando su habitación en Badajoz

La sentencia ha sido por conformidad tras aceptar el tribunal la eximente incompleta de enfermedad mental

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 28 de octubre 2025, 13:03

Cumplirá 14 años de cárcel en un centro penitenciario psiquiátrico. Es la pena que ha recaído este martes en Miguel Ángel R. A., el joven ... que prendió fuego a la habitación donde vivían dos okupas del estadio José Pache con la intención de matarlos.

