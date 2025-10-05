Comienza la venta de viajes del Imserso para la temporada 2025-26

La cuenta atrás ha terminado. Este lunes, 6 de octubre, comienza la venta de viajes para el Imserso para la temporada 2025-26. Para evitar ... colapsos, este año se han establecidos dos fechas para realizar las reservas, en función de la comunidad en la que se resida.

De este modo, la comercialización se iniciará el lunes 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y en el País Vasco. El miércoles 8 será el turno de los residentes en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia. El día 8 será para los acreditados preferentes y el jueves 9 para los no preferentes.

Para esta campaña 2025-2026 se han habilitado 879.213 plazas que se reparten en tres grandes bloques: 440.284 para la costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para escapadas y procedencia europea.

Para gestionar las reservas, se habilitarán las páginas web de Ávoris (Turismo Social) y Mundiplan (Mundicolor), así como unas 8.000 agencias autorizadas en toda España.

Igualdad en las reservas

Aunque se hayan fijado dos fechas diferentes, los primeros no tendrán ventaja sobre los segundos, ya que según el Imserso cada comunidad autónoma «tiene reservadas un número de plazas, atendiendo a la población mayor de 65 años residente en cada provincia, según los datos que figuran en el Instituto Nacional de Estadística».

Como novedad, esta edición incorpora una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con ingresos inferiores a los de pensiones no contributivas; para ellos se reservan 7.447 plazas. También, por primera vez, se permitirá viajar con mascotas de hasta 10 kg (incluido transportín) en algunos lotes, con un cupo del 2 % de plazas en los lotes de costa.

Para poder optar a estos viajes, es necesario haber recibido por carta la acreditación a los pensionistas. Este año se han enviado 2.811.632 misivas a las 4.387.854 personas que pueden viajar, en las que se les indica el día a partir del que pueden solicitar sus reservas.