¿Comer chocolate antes de hacer ejercicio?: expertos desvelan sus efectos

¿Comer chocolate antes de hacer ejercicio? Si alguna vez te has planteado su conveniencia, los expertos despejan dudas: «lejos de ser un capricho, el ... chocolate negro rico en cacao puede tener efectos positivos sobre el rendimiento físico, especialmente en deportes de resistencia». El veredicto lo lanza Laura Esquius, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que recuerda que este alimento contiene flavonoides con capacidad vasodilatadora, capaces de mejorar el flujo sanguíneo, la oxigenación muscular y el estado de ánimo, «si se consume en el momento y la cantidad adecuados».

«El chocolate, especialmente el negro con alto contenido en cacao, puede aportar algunos beneficios indirectos en la actividad física gracias a sus compuestos bioactivos», añade Esquius. Además, los polifenoles del cacao tienen un efecto antioxidante, puesto que ayudan a combatir el estrés oxidativo inducido por el ejercicio intenso. «Y compuestos como la teobromina, la feniletilamina y una pequeña cantidad de cafeína pueden tener efectos leves sobre el estado de alerta y el bienestar, con una posible mejora de la motivación y el estado de ánimo», defiende.

Según la OUC, un estudio reciente sobre el consumo de chocolate negro en futbolistas de élite revela que este alimento puede mejorar la percepción de recuperación, reducir el dolor muscular tras el ejercicio y favorecer el rendimiento en acciones de alta intensidad, como las desaceleraciones bruscas. «Además de sus posibles efectos ergogénicos sobre la resistencia, la energía y el control motor, el chocolate negro podría considerarse una opción segura y accesible dentro de una estrategia nutricional equilibrada, especialmente en adolescentes», plantean desde la Universitat Oberta de Catalunya.

No es el único informe que elogia sus virtudes. Otros estudios realizados en instituciones canadienses han demostrado que el consumo moderado de chocolate negro puede mejorar el rendimiento en pruebas de resistencia, probablemente por el aumento de la biodisponibilidad del óxido nítrico, y el VO₂ máx. (el consumo máximo de oxígeno), que es la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede absorber, transportar y utilizar durante un ejercicio físico intenso.

Según Esquius, en los deportes de resistencia -como el ciclismo o la carrera de fondo- es donde más se han evidenciado los efectos positivos del chocolate negro, por su efecto vasodilatador y la mejora del flujo sanguíneo. Dicho logro se asocia a pequeñas dosis de chocolate negro. Además, el consumo de cacao reduce también la presión arterial y la resistencia a la insulina, según destaca una investigación realizada en universidades italianas.

¿Antes o después del ejercicio?

El momento de la ingesta tiene también consecuencias diferentes, por lo que es importante tenerlo en cuenta en función del objetivo y del tipo de entrenamiento, como recomienda la experta de la UOC.

Consumido antes del ejercicio (30-90 min.) y si es chocolate negro (rico en flavonoides y moderado en grasa), puede ayudar a mejorar la circulación y el estado de alerta. Pero debe ser en pequeñas cantidades para evitar molestias digestivas, aclara.

«No es recomendable ingerirlo justo antes o durante el ejercicio, debido a que no se digiere fácilmente, especialmente si se consume en grandes cantidades o si se trata de chocolate con alto contenido en grasa o leche. El cacao puro tiene efectos laxantes en algunas personas. Además, la grasa ralentiza el vaciado gástrico, lo que puede generar molestias como náuseas o pesadez si se ingiere justo antes de entrenar», matiza.

En cambio, según esta experta en Ciencias de la Salud, sí es recomendable tomarlo después del ejercicio, si es en forma de bebida de chocolate con leche, ya que combina carbohidratos y proteínas, «puesto que facilita la recuperación muscular y de glucógeno». En este caso, puntualiza Esquius, el cacao no es el responsable directo del efecto recuperador.

Si se ingiere por la noche, y dependiendo de la sensibilidad de cada individuo, el chocolate en grandes cantidades puede afectar el sueño, ya que contiene cafeína (10-50 mg por cada 100 g) y teobromina, que son estimulantes suaves. «Sin embargo, después del ejercicio, la fatiga física contrarresta en parte estos efectos, y algunos estudios apuntan a que la sensación de bienestar que aporta el cacao podría incluso favorecer el descanso», indica esta especialista.