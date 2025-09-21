Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Comer chocolate antes de hacer ejercicio?: expertos desvelan sus efectos

Los flavonoides del cacao favorecen la vasodilatación y la oxigenación muscular en ejercicios de resistencia

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:13

¿Comer chocolate antes de hacer ejercicio? Si alguna vez te has planteado su conveniencia, los expertos despejan dudas: «lejos de ser un capricho, el ... chocolate negro rico en cacao puede tener efectos positivos sobre el rendimiento físico, especialmente en deportes de resistencia». El veredicto lo lanza Laura Esquius, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que recuerda que este alimento contiene flavonoides con capacidad vasodilatadora, capaces de mejorar el flujo sanguíneo, la oxigenación muscular y el estado de ánimo, «si se consume en el momento y la cantidad adecuados».

