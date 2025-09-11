Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajando en la explanada del patio de Primaria del colegio Orba de Alfafar. JL Bort

Sin comedor y patios por terminar en los colegios de barracones de la zona dana

Cuatro centros inician el curso con retraso por la demora de las obras, que siguen sin acabar en zonas exteriores aunque las aulas están ya listas

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:10

La vuelta al cole se completa este jueves en Massanassa, Alfafar y Algemesí con la incorporación de los alumnos de los colegios que no pudieron ... empezar el día 8, como el resto de escolares, por el retraso en las obras de los barracones que ocuparán los próximos años. Será un arranque extraño, a medio gas, sin todos los servicios y equipamientos habituales de una escuela. Y es que los trabajos no están terminados, sobre todo en las zonas exteriores, por lo que se tendrá que compatibilizar la actividad con las obras, previsiblemente sin interferir en el horario lectivo, como informó la pasada semana la Conselleria de Educación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  3. 3 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  6. 6 Un incendio en Benalmádena obliga a desalojar a un centenar de personas y a cortar el Cercanías
  7. 7

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  8. 8 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada
  9. 9

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  10. 10 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sin comedor y patios por terminar en los colegios de barracones de la zona dana

Sin comedor y patios por terminar en los colegios de barracones de la zona dana