Sin comedor y patios por terminar en los colegios de barracones de la zona dana

La vuelta al cole se completa este jueves en Massanassa, Alfafar y Algemesí con la incorporación de los alumnos de los colegios que no pudieron ... empezar el día 8, como el resto de escolares, por el retraso en las obras de los barracones que ocuparán los próximos años. Será un arranque extraño, a medio gas, sin todos los servicios y equipamientos habituales de una escuela. Y es que los trabajos no están terminados, sobre todo en las zonas exteriores, por lo que se tendrá que compatibilizar la actividad con las obras, previsiblemente sin interferir en el horario lectivo, como informó la pasada semana la Conselleria de Educación.

En las dos primeras localidades, como pudo comprobar LAS PROVINCIAS in situ y a través de las familias que se acercaron a informarse, no habrá servicio de comedor o funcionará de manera extraordinaria. Y los estudiantes estrenarán unas instalaciones con patios pendientes de adecuar y aulas, no destinadas a clases propiamente dichas sino a otras funciones, sin habilitar. En los exteriores, en el mejor de los casos faltará mobiliario y espacios de sombra. En el peor, no se podrá utilizar la zona. Al menos hasta dentro de unos días.

El Lluís Vives presentaba otro aspecto. Se trabajaba en dejar en las mejores condiciones posibles uno de sus dos patios, por ejemplo con la instalación del vallado, aunque la superficie estaba tomada por vehículos y no había ni rastro de las habituales marcas que delimitan zonas de juegos o canchas deportivas. Síntoma de que esta parte será, durante los primeros días, una lámina de asfalto sin más. Tampoco se veían estructuras que sirvan para aportar algo de sombra, más allá de la que proyectan las copas de algunos árboles del polideportivo que se han quedado dentro del terreno delimitado para el colegio. La mejor noticia para los niños es que un parque de la instalación municipal se ha incluido en el recinto escolar, por lo que dispondrán de toboganes y juegos infantiles durante el tiempo de patio.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el interior de los módulos está equipado y es funcional, por lo que no debería haber problemas para dar clase. Hay luz, aire acondicionado, agua y telecomunicaciones. Sin embargo, el equipamiento del comedor y la cocina no está instalado, por lo que la previsión, para hoy, es que los alumnos dispongan de comida tipo picnic (bocata, pieza de fruta y bebida) que consumirán en las aulas. Como la que suministran las empresas de restauración cuando hay una excursión. Para el viernes se confía en usar menaje, aunque sea desechable. Todo dependerá de si antes se pueden instalar electrodomésticos como el lavavajillas.

Situación distinta es la del colegio Orba de Alfafar, que se levanta en una parcela colindante a Benetússer y Massanassa, no muy lejos del barrio al que presta servicio. En este caso empezará sin comedor. Este miércoles organizó una jornada de puertas abiertas para que las familias pudieran conocer las nuevas instalaciones, y se podía ver el módulo reservado para este servicio tomado por cajas de electrodomésticos pendientes de desembalar. Tampoco funcionará el patio de Infantil, que según se ha trasladado a los padres y madres permanecerá precintado hasta que se finalice la obra. Por la mañana era una superficie de tierra compacta y a primera hora de la tarde había sido cubierta con grava, igual que una amplia zona del patio de Primaria, en el que al menos hay un espacio asfaltado con una cancha deportiva delimitada, aunque sin porterías, canastas o papeleras.

En cuanto a las aulas, todas las que se utilizan para dar clase están equipadas, hay luz y agua en los baños y gracias al trabajo del equipo docente y de una brigada municipal se ha podido montar el equipamiento de las clases, como los armarios. Sí hay espacios que se están utilizando como almacén a la espera de que puedan ser despejados (como el que se dedica a un proyecto científico). Durante la visita se informaba a las familias de que con un par de días más la infraestructura estaría montada del todo -se llegó a pedir formalmente esperar al lunes- con la salvedad de los pórticos para dar sombra de los patios, que tardarán.

Una de las preocupaciones trasladadas por las familias es la situación de los alumnos del aula UECO, con necesidades especiales. El Orba es el único de los cuatro centros con este recurso, y existe el temor de que el cambio de instalaciones, con zonas exteriores en precario, dificulte su atención y desestabilice a los niños.

Por su parte, la Ampa publicó un mensaje considerando que el centro no es seguro y animó a las familias a no llevar a los hijos aprovechando que la ludoteca que ofrece el Ayuntamiento se mantiene hasta el viernes. Postura parecida adoptó el Consistorio, gobernado por el PP, que a través de un comunicado consideró «prudente no recomendar el inicio de las clases hasta el lunes», deslizando que los barracones eran inseguros –«no merece la pena asumir riesgos innecesarios»– y destacando la existencia de la citada alternativa municipal. «La educación y la seguridad de los menores son nuestra prioridad», se concluía.

Por otro lado, el colegio Carme Miquel de Algemesí ha informado a sus familias de que la vuelta a clase, a los barracones, se hará de manera escalonada, prolongándose hasta el próximo lunes. Es decir, las clases se incorporarán en franjas horarias distintas, aunque los de Infantil tendrán que esperar a la próxima semana. La medida no se justifica tanto por el estado de los nuevos espacios, «aunque quedan algunos retoques para que el centro esté terminado», sino en que se ha considerado la mejor opción para poder hacerse con las instalaciones poco a poco. «Como todo es nuevo para las familias, alumnos y maestros, realizaremos la entrada de forma escalonada con una mochila y agua», se dice en el mensaje difundido por redes.