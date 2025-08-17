Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Emilio Chuvieco

Catedrático en la UAH y miembro de la RAC
«En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»

El académico alerta de que cada año aumentan los riesgos de que haya grandes fuegos por el abandono rural, el cambio climático y la sequedad de los montes

Almudena Santos

Almudena Santos

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

Emilio Chuvieco es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC). Referente ... internacional en el estudio de los incendios forestales y la teledetección, ha dedicado su carrera a investigar la relación entre territorio, clima y gestión ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9 Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo
  10. 10

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»

«En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»