El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas
El Patronato de la entidad científica ha aprobado estas medidas por unanimidad en la reunión extraordinaria convocada tras conocerse una denuncia por corrupción
Madrid
Martes, 25 de noviembre 2025, 13:05
El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido hoy de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por corrupción relativa al desvío de ... alrededor de 20 millones d euros en contrataciones irregulares con empresas, ha aprobado por unanimidad despedir a parte del equipo vinculado a la gerencia y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación particular que ha realizado el nuevo responsable de este departamento sobre las cuentas de centro, al frente desde el pasado 1 de septiembre.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión