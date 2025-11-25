Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El Patronato de la entidad científica ha aprobado estas medidas por unanimidad en la reunión extraordinaria convocada tras conocerse una denuncia por corrupción

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido hoy de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por corrupción relativa al desvío de ... alrededor de 20 millones d euros en contrataciones irregulares con empresas, ha aprobado por unanimidad despedir a parte del equipo vinculado a la gerencia y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación particular que ha realizado el nuevo responsable de este departamento sobre las cuentas de centro, al frente desde el pasado 1 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  4. 4 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  8. 8 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  9. 9

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  10. 10

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas