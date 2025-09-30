Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE

Las claves de la futura norma de violencia vicaria

Respuestas y aclaraciones a las principales dudas sobre el anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:36

Estas son las explicaciones, claves y aclaraciones sobre algunas de las dudas que pueden surgir sobre el anteproyecto de ley de medidas en materia de ... violencia vicaria que el Consejo de Ministros aprobó este martes a propuesta del Ministerio de Igualdad, y elaborado con colaboración con los de Justicia y Juventud e Infancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  4. 4 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  7. 7

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  10. 10 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las claves de la futura norma de violencia vicaria

Las claves de la futura norma de violencia vicaria