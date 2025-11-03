Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tráfico rodado en una carretera convencional en la provincia de Sevilla. Efe

Los cinco días sin siniestros mortales en octubre elevan a 29 los 'días blancos' este año, récord desde 2021

Se trata del mes de octubre con más jornadas sin víctimas mortales en las carreteras de toda la serie histórica

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

Durante el mes de octubre se registraron 5 días con 0 fallecidos en las carreteras españolas, según los datos provisionales del balance mensual que ... ha avanzado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata del mes de octubre con más jornadas sin siniestros mortales de toda la serie histórica (al menos desde 2003). Hasta ahora el máximo registrado en un octubre habían sido tres días blancos (incluido octubre de 2020, el año de la pandemia).

