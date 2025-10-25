Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca. O. H.

Christiania, la comuna hippie de Copenhague

El barrio, situado en el centro de la capital danesa, está autogestionado y es independiente de Dinamarca y de la Unión Europea

Olatz Hernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:32

En el corazón de Copenhague existe un barrio hippie autogobernado, que se considera independiente de Dinamarca y de la Unión Europea (UE). A su entrada, ... un gran cartel de madera avisa a los visitantes de que se están adentrando en la ciudad libre de Christiania y que abandonan, por tanto, el territorio comunitario. Al entrar, se observan pequeñas casas con murales y grafitis, banderas de colores que atraviesan las calles y puestos de souvenirs por todas partes. Y es que Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca.

