Cerca de 2.400 hectáreas arrasadas en el incendio aún sin control de Guadalajara

El fuego se inició hace una semana por un rayo y ha llegado a la provincia de Segovia

J. M. L.

Guadalajara

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:00

Cerca de 2.500 hectáreas se han quemado en el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara que se inició el pasado 21 de septiembre ... por un rayo. Una semana después el fuego sigue estando incontrolado y en nivel 2 de emergencia y se confía en que las lluvias previstas para este domingo ayuden, al menos, a perimetrar el incendio.

