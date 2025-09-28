Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Laura García, en la sede de la fundación El Sueño de Vicky, en Madrid. José Ramón Ladra

«El cáncer infantil es un tsunami que arrasa con todo»

Laura García perdió a su hija y creó El Sueño de Vicky, una fundación que busca fondos para investigar y ayudar a familias con niños enfermos

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:56

Laura García (Madrid, 50 años) persigue el mismo sueño que todos los niños con cáncer y sus familias: mandar al paro a los oncólogos infantiles. ... Pero los sueños se esfuman al despertar a la realidad y la realidad, tozuda, nos dice que el cáncer va a seguir generando incertidumbre y dolor. Ella lo sabe bien. Por eso puso en marcha hace nueve años El Sueño de Vicky, una fundación que financia proyectos de investigación contra el cáncer infantil, entre ellos el ATRT (teratoide rabdoide atípico), un tumor cerebral muy agresivo que se llevó a su hija pequeña, Vicky, el 30 de octubre de 2016, cuando solo tenía cuatro años. Ahí empezó su andadura por ofrecer una «esperanza real» basada en desarrollar tratamientos para mejorar las expectativas de vida de los pacientes oncológicos más pequeños. «Cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer sólo te mantiene en pie la esperanza de una curación», afirma.

