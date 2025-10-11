Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cambios en el precio del tabaco: estas son las marcas que cambian desde este sábado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el listado con el nuevo coste de estos productos

SUR

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:19

Nuevo cambio en el precio del tabaco desde este sábado en algunas marcas de cigarrillos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el listado de ... nuevos precios que se aplicarán en la venta al público de marcas y que en esta modificación sólo se aplica a algunas pocas marcas, como Candlelight o Montecristo.

