Cambios en el precio del tabaco: estas son las marcas que cambian desde este sábado

Nuevo cambio en el precio del tabaco desde este sábado en algunas marcas de cigarrillos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el listado de ... nuevos precios que se aplicarán en la venta al público de marcas y que en esta modificación sólo se aplica a algunas pocas marcas, como Candlelight o Montecristo.

Hay que tener en cuanta que el Comisionado para el Mercado de Tabacos es el organismo público que supervisa la actividad del mercado de tabacos y sus precios en nuestro país. Sirve para controlar el mercado y para que todos los precios de productos como cigarros, cigarrillos o puros estén regulados. Por eso, el Boletín Oficial del Estado (BOE) tiene que publicar los precios del tabaco cuando hay cambios, ya que son normativas de obligado cumplimiento tras los acuerdos con los fabricantes e importadores. Tras su publicación en el BOE, se producen los cambios de precios en estancos y establecimientos de venta al público.

Los nuevos precios se puede consultar en la resolución de 10 de octubre de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, que se puede ver a continuación.

Península y Baleares

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

CANDLELIGHT

Candlelight Club Havana (50). 0,18 euros/unidad

MONTECRISTO

Montecristo Open Slam (20). 25,00 euros/unidad

B) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Al Fakher Black Mist (250 g). 16,90

Kingston Special Edition (100 g). 7,50

Ceuta y Melilla

A) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Al Fakher Black Mist (250 g). 9,95