Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
Dos vecinos de la localidad avisaron a la Policía, que pudo recuperar el dinero
L.V.
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:31
¿Qué harías si te encontraras un cajero que expulsa sin parar billetes a la calle? Dos vecinos de Torre Pacheco lo tuvieron claro: llamar ... a la Policía y no quedarse con el dinero. Es la situación que se dio este jueves por la noche, cuando uno de estas máquinas, ubicadas en un banco en el centro de la localidad, estaba repartiendo estos billetes sin control.
Sin embargo, y venciendo a todas las tentaciones que puedan surgir al ver una buena cantidad de billetes por el suelo, dos personas que pasaban en ese momento junto al cajero llamaron a la Policía Local de Torre Pacheco para alertar de lo que estaba ocurriendo.
La llamada permitió que no se perdiera ni un solo euro de los que se habían esparcido por el suelo, y esa cantidad fue custodiada por los agentes. En total, 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros. según informa La Verdad.
Posteriormente, se pudo comprobar que todo ese dinero era de un vecino de la localidad que había realizado un ingreso a través de la máquina esa misma mañana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.