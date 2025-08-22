Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dinero recogido del cajero en Torre Pacheco P. L. T. P.

Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle

Dos vecinos de la localidad avisaron a la Policía, que pudo recuperar el dinero

L.V.

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:31

¿Qué harías si te encontraras un cajero que expulsa sin parar billetes a la calle? Dos vecinos de Torre Pacheco lo tuvieron claro: llamar ... a la Policía y no quedarse con el dinero. Es la situación que se dio este jueves por la noche, cuando uno de estas máquinas, ubicadas en un banco en el centro de la localidad, estaba repartiendo estos billetes sin control.

