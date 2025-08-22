Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle

¿Qué harías si te encontraras un cajero que expulsa sin parar billetes a la calle? Dos vecinos de Torre Pacheco lo tuvieron claro: llamar ... a la Policía y no quedarse con el dinero. Es la situación que se dio este jueves por la noche, cuando uno de estas máquinas, ubicadas en un banco en el centro de la localidad, estaba repartiendo estos billetes sin control.

Sin embargo, y venciendo a todas las tentaciones que puedan surgir al ver una buena cantidad de billetes por el suelo, dos personas que pasaban en ese momento junto al cajero llamaron a la Policía Local de Torre Pacheco para alertar de lo que estaba ocurriendo.

La llamada permitió que no se perdiera ni un solo euro de los que se habían esparcido por el suelo, y esa cantidad fue custodiada por los agentes. En total, 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros. según informa La Verdad.

Posteriormente, se pudo comprobar que todo ese dinero era de un vecino de la localidad que había realizado un ingreso a través de la máquina esa misma mañana.