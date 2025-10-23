Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos menores migrantes pasean por la calle. EP

Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes

22 chavales han sido entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela en Tarragona y el fraude a la Seguridad Social asciende a 1.589.747 euros

I. Juez

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:52

Comenta

La Policía Nacional ha desarticulado una red de fraude en el sistema de protección de menores migrantes en Tarragona que seguía un patrón de abandono ... deliberado por sus progenitores para obtener ayudas y recursos del Estado. La operación se ha saldado con 30 detenidos y 22 chavales entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela.

