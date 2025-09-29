Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los 3.650 kilos de cocaína registrados por la Policía Nacional. P. N.

Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína

La Policía Nacional y la DEA desarticulan una red que usaba talleres náuticos como tapadera y trató de huir tras descargar la droga en la playa de Niñeiriños

Miguel G. Casallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:51

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense, ha desarticulado una organización criminal asentada en Galicia que introdujo 3.650 kilos de cocaína a ... través de un semisumergible en la costa coruñesa. La Operación Saona se ha saldado con 14 detenidos, de los cuales 12 permanecen en prisión provisional acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

