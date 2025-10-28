Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Búsqueda en la casa de Matadeón de los Oteros, en León, en la que vivieron Maritrini y su hija. Joaquín Peña

Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987

Los buzos de la Policía Nacional constatan la presencia de dos coches en el fondo de la charca minera donde podrían estar los dos cadáveres. El caso ha sido reabierto por el juzgado de Instrucción número 4 de Gijón para la práctica de nuevas diligencias

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 07:36

Comenta

La jueza de Instrucción número 4 de Gijón ha reabierto, a petición de la Policía Nacional, la investigación por la desaparición de Maritrini Suardíaz Suero ... y su hija, Beatriz, de trece meses y a las que se les perdió la pista en 1987 en la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros. Fue allí donde la mujer, originaria de Villaviciosa y criada en Gijón, llegó a pedir auxilio lanzando una nota por la ventana asegurando que su marido, Antonio María de Silva, conocido como 'el Portugués', la tenía secuestrada. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) las busca ahora en la balsa de una bocamina de una explotación de espato flúor en Berbes (Ribadesella) en la que el principal sospechoso de la inquietante desaparición, la pareja de Maritrini, habría arrojado dos vehículos. Creen que los dos cadáveres pueden estar en su interior.

