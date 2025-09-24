Se busca a la oveja más guapa de Castilla-La Mancha

¿Una oveja hocicona es atractiva? ¿Es más guapa una oveja con un buen costillar? ¿La papada puede ser determinante o más bien el color ... de sus pezuñas? Son preguntas que, a ojos de un humano, deben hacerse los ganaderos y pastores que se han apuntado a «Bonica del tó» junto a su animal escogido, un concurso organizado por la televisión autonómica de Castilla-La Mancha (CMMedia).

El casting se cerró esta semana -los aspirantes enviaron fotos y vídeos de sus ejemplares ovinos más esbeltos- y a partir del 25 de septiembre se abrirán las votaciones para escoger a los veinte finalistas que se convertirán entonces en concursantes. Pero no todas las ovejas han podido apuntarse a este concurso premiado con 2.000 euros, un trofeo, una campaña promocional y la presencia de la oveja ganadora en las campanadas de fin de año que emitirá CMMedia.

Sólo se ha permitido pasar la preselección a machos, hembras y primalas (hembra joven que tiene entre uno y dos años de edad y que aún no ha parido) de las razas autóctonas de Castilla-La Mancha (manchega, talaverana y alcarreña) y que residan en esta comunidad. De ellas, podrán ser expulsadas las que presenten signos de enfermedad, debilidad o heridas por maltrato; se encuentren en período de gestación o en fase de lactancia coincidiendo con las galas finales de noviembre o bien muestren comportamientos agresivos.

Por si esto fuera poco, deben contar con documentación que acredite su buen estado de salud, disponer de cartilla sanitaria actualizada y cumplir los requisitos de vacunación y desparasitación que exige la normativa vigente. De las veinte seleccionadas, sólo las ocho más bellas pasarán a la siguiente fase a primeros de octubre. Así hasta la semifinal y la gran final a la que llegarán seis.

Oficio milenario

«Queremos poner en valor la profesión de los ganaderos y pastores para dar visibilidad a este oficio tan importante en el tejido productivo, económico y social de Castilla-La Mancha», explica Julia Rubio, que se encargará de dirigir este Gran Hermano animal en formato Miss Ovino. Un concurso que aplauden desde la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego -elaborado sólo con leche de oveja de raza manchega- «porque va a ayudar a dar a conocer la profesión de ganadero a todo el mundo y, sobre todo, a la población urbana», según su presidente, Antonio Martínez.

Los pastores recorren los campos de Castilla-La Mancha desde tiempos ancestrales pero hoy, después de haberse adaptado a los nuevos tiempos, se enfrentan al problema del relevo generacional, algo que también preocupa a la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego que vende toda su producción cada año. Junto al relevo generacional, la extensión de la enfermedad de la lengua azul también quita el sueño a ganaderos y pastores que, con este concurso, podrán desconectar un rato de sus preocupaciones diarias. Por cierto, las ovejas participantes han tenido que ceder sus derechos de imagen a CMMedia para poder concursar. Es el precio de la fama.