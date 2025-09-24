Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Se busca a la oveja más guapa de Castilla-La Mancha

La televisión autonómica organiza un concurso de belleza para encontrar al ovino más atractivo que incluye como premio su presencia en las campanadas de fin de año

Toledo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:53

¿Una oveja hocicona es atractiva? ¿Es más guapa una oveja con un buen costillar? ¿La papada puede ser determinante o más bien el color ... de sus pezuñas? Son preguntas que, a ojos de un humano, deben hacerse los ganaderos y pastores que se han apuntado a «Bonica del tó» junto a su animal escogido, un concurso organizado por la televisión autonómica de Castilla-La Mancha (CMMedia).

