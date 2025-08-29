Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El león Blondie tras ser abatido en la foto compartida por el cazador Facebook

Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador

La muerte del felino estrella de una reserva de Zimbabue recuerda al del caso Cecil, que provocó una oleada de indignación mundial hace una década

Iñaki Juez

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:26

En ocasiones, algunos animales se convierten en auténticas estrellas mediáticas que atraen la mirada de curiosos y amantes de la naturaleza. Pasó con Copito de ... Nieve, el único gorila albino del mundo que atrajo a miles de visitantes al zoo de Barcelona hasta su muerte en 2003. Y lo mismo sucedía con el león Blondie, el objeto de deseo de los turistas que se desplazaban al Parque Nacional de Hwange, en el noroeste de Zimbabue. Hasta ahora. Su enorme popularidad no le ha servido para librarse de ser abatido por un cazador. Su larga melena rubia, de ahí su sobrenombre, coronaba una imponente figura, que personificaba a la perfección la mítica figura de rey de la selva. La tristeza y la indignación por su muerte se ha propagado por todo el mundo tal y como sucedió hace una década con Cecil, otro gran felino que pereció en circunstancias muy similares en la misma reserva.

