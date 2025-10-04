Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar

Los expertos plantearon varias recomendaciones para mejorar las coberturas y mejorar la protección de la población

E. PRESS

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado vacunar ... contra la influenza A(H5), gripe aviar, a grupos de población de alto riesgo durante los períodos interpandémicos y de emergencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  8. 8 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar

El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar