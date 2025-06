El aviso de Consumo sobre los flotadores y manguitos para los niños este verano

Ester Requena Domingo, 29 de junio 2025, 12:43 Comenta Compartir

El verano es tiempo de playa y piscina. Sobre todo para los más pequeños de la casa. Y en estas fechas, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha emitido una serie de recomendaciones para la compra de artículos infantiles como flotadores, colchonetas hinchables, manguitos y chalecos. Y Consumo ha lanzado una advertencia de que el etiquetado de estos productos debe indicar que no protegen del ahogamiento, además de contener el Marcado CE y detallar las advertencias de seguridad e instrucciones de uso del producto.

Según explica Consumo, estos artículos pertenecen al segmento de productos industriales, y si se comercializan en los países de la Unión Europea -independientemente de que hayan sido fabricados o no en la UE-, tienen que incorporar el Marcado CE, indicador de que la empresa fabricante o responsable legal del artículo ha evaluado el producto y verificado que cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección medioambiental exigidos a nivel comunitario.

El etiquetado de estos productos, que debe estar al menos en castellano, tiene que contener el nombre de la entidad fabricante y las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso. Esta información debe indicar de forma clara que, antes de utilizar el artículo en el agua, han de ser hinchadas completamente todas las cámaras de aire, y advertir de que el uso del producto no protege del ahogamiento.

Las instrucciones de uso tienen que indicar que, en el caso de los manguitos, deben ser colocados exclusivamente en la parte superior del brazo. Asimismo, debe informarse de que los artículos de flotación tienen que usarse solamente en zonas de agua donde el niño pueda permanecer de pie. Y en la información se debe advertir que siempre se utilicen dichos artículos bajo supervisión constante.

Campañas de inspección

El etiquetado o embalaje también debe indicar que el artículo únicamente puede ser empleado por personas en la franja de peso y edad para el que ha sido diseñado. El folleto adjunto al artículo tiene que proporcionar instrucciones sobre el modo de hinchado, deshinchado y sobre el sistema para asegurar el tapón o la válvula, además de información de cómo colocarse o quitarse el artículo. La Dirección General de Consumo, a través de los Servicios Provinciales de Consumo, realiza periódicamente campañas de inspección de este tipo de productos para comprobar que cumplen la normativa que les afecta.

Asimismo, Consumo ha recordado que si un consumidor detecta un producto que pudiera considerar inseguro, puede presentar una denuncia ante la Administración. Si a raíz de los controles de la Administración o de las denuncias de los consumidores, se identificaran productos que pudieran ser inseguros, el personal inspector revisará tanto la documentación del producto, así como hará análisis y pruebas de laboratorio o verificaciones presenciales para confirmar si cumple con la normativa de seguridad.

En caso de confirmarse la inseguridad del producto, se notifica a la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio de información que conecta las administraciones de Consumo a nivel autonómico, nacional y europeo.

'Safety Gate' (Sistema de Red de Alertas de productos de consumo no alimenticios) es el sistema de alerta de la UE para productos peligrosos no alimentarios que permite que la información sobre las medidas adoptadas contra los productos peligrosos no alimentarios se distribuya entre las autoridades nacionales responsables de la seguridad de los productos.

La Comisión Europea recibe todos los días alertas procedentes de las autoridades nacionales sobre productos que pueden presentar riesgos para los consumidores. Estas alertas se envían a través del 'Safety Gate'.