Aeropuerto de Bilbao. Manu Cecilio

Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

El viajero, un jubilado de Hamburgo que regresaba a casa con su hija procedente de Gran Canaria, ha muerto por un ataque cardíaco

Josu García y Terry Basterra

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:35

Un avión alemán que se dirigía a Hamburgo desde Gran Canaria con casi 200 pasajeros a bordo se ha visto obligado a buscar refugio en ... el aeropuerto de Bilbao en la noche de este domingo por la muerte repentina de uno de sus pasajeros. Al parecer, un hombre de edad relativamente avanzada ha sufrido un ataque al corazón en pleno vuelo, lo que ha generado alarma y la necesidad de prestarle ayuda médica especializada de manera urgente. Por ese motivo, el piloto ha puesto rumbo a Loiu. Sin embargo, todo ha sido en vano porque el viajero estaba ya muerto cuando el personal de Osakidetza ha accedido a la aeronave y le ha practicado las maniobras de reanimación, han señalado fuentes aeroportuarias y sanitarias a EL CORREO.

