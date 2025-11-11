Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del atunero 'Intertuna Tres' de la compañía bermeana Albacora navegando por el océno Índico donde opera a la pesquería de túnidos. E.C.

Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

El 'Intertuna Tres' de Bermeo ha frustrado el intento de abordaje mientras navegaba en el Índico, tras años de «relativa calma» en la zona

Iratxe Astui

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

Los atuneros vascos que faenan en el océano Índico han tenido que volver a plantar cara a los piratas somalíes después de varios años «en ... los que hemos estado faenando en relativa calma». El pasado martes, el buque 'Intertuna Tres', de la armadora bermeana Albacora, repelió a tiros un intento de abordaje. El fin del monzón ha dejado aguas tranquilas que los grupos armados aprovechan para reactivar sus ataques en una zona históricamente afectada por la piratería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

