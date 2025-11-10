Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR). R. C.

La Asociación Infancia Robada exige la dimisión del obispo investigado por el Vaticano

Juan Cuatrecasas insta a la Conferencia Episcopal a llevar a la fiscalía la denuncia por abusos sexuales a un menor recibida en la Santa Sede por la Congregación para la Doctrina de la Fe

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

Juan Cuatrecasas, fundador y portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), ha exigido este lunes a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que aparte «inmediatamente» ... de sus cargos al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años, investigado por el Vaticano por un presunto caso de pederastia ocurrido en los años 90, cuando dirigía el seminario de Getafe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  9. 9

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital
  10. 10 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Asociación Infancia Robada exige la dimisión del obispo investigado por el Vaticano

La Asociación Infancia Robada exige la dimisión del obispo investigado por el Vaticano