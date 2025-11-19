Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Policía Nacional. R. C.

Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia

La Policía Nacional tuvo que derribar la puerta con una ariete para entrar al domicilio y reducir al agresor, mientras que la víctima ha sido trasladada con vida a Valladolid

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han detenido en la madrugada de este miércoles a un hombre con una edad ... cercana a los 35 años después de que haya infligido, entre puñaladas y cortes, 40 heridas de arma blanca a una mujer en un domicilio de la Calle Mayor de la capital palentina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia

Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia