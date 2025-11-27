Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella

Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una pareja de nacionalidad española acusados de un delito continuado ... de agresión sexual con acceso carnal a la hija de ella cuando la menor tenía seis años. Los hechos han sido destapados ahora después de que la pequeña le contara a la pareja de su padre las prácticas sexuales a las que supuestamente la sometían su madre y el novio de esta, aprovechándose de la vulnerabilidad de la niña, quien dada su corta edad no sabía la gravedad de lo que le hacían.

Tras la denuncia interpuesta por el padre biológico de la niña y tras las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, los agentes procedieron a la detención la semana pasada de la madre –que presuntamente también habría participado– y al compañero sentimental de la mujer, ambos como presuntos autores de un delito continuado de agresión sexual a menor de edad.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia, en funciones de guardia, quien acordó la libertad de ambos, al no solicitar una medida de prisión provisional la Fiscalía, en una causa abierta por agresiones sexuales a menor de edad. Como medida cautelar se les impuso una orden de alejamiento que les prohíbe aproximarse a menos de 200 metros de la menor –que ahora tiene ocho años– y comunicarse en modo alguno con ella.

Ambos detenidos se acogieron a su derecho a no declarar y no dieron explicación alguna, ni ante la Policía Nacional ni al juez, sobre las graves acusaciones que pesan sobre ellos. De hecho, la menor relata algunos episodios en los que habría habido además de tocamientos acceso carnal.

La custodia y tutela de la menor la tiene el padre biológico y desde hace tiempo ya no está con su madre. Así, los hechos que le contó a la pareja de su padre se habrían producido un par de años antes, cuando apenas tenía seis, de forma continuada y en el domicilio materno, cuando todavía estaba bajo sus cuidados.

La menor tendrá que ser explorada en la cámara Gesell por las especialistas del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Así, se realizará una prueba preconstituida, con plenas garantías y la presencia de las partes, para que no tenga que declarar de nuevo en el juicio.