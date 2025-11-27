Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A la menor se le tomará declaración mediante la cámara Gesell LP

Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella

La menor le contó a la actual compañera sentimental del padre las prácticas sexuales a las que la sometían durante años su madre y su novio

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una pareja de nacionalidad española acusados de un delito continuado ... de agresión sexual con acceso carnal a la hija de ella cuando la menor tenía seis años. Los hechos han sido destapados ahora después de que la pequeña le contara a la pareja de su padre las prácticas sexuales a las que supuestamente la sometían su madre y el novio de esta, aprovechándose de la vulnerabilidad de la niña, quien dada su corta edad no sabía la gravedad de lo que le hacían.

