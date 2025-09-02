Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Perro especializado en localización de drogas en un parque infantil de Paterna. Manuel Molines

Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

El octogenario detenido en Paterna portaba 6.000 euros en efectivo y 14 gramos de cocaína en bolsitas listas para su distribución

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:19

A sus 85 años, un vecino de Paterna ha sido detenido por vender droga al menudeo y ofrecer dinero a menores a cambio de sexo. ... El presunto 'yayo-traficante', de nacionalidad española, fue sorprendido este fin de semana con 15 bolsitas de cocaína listas para su distribución después de realizar propuestas sexuales a una niña de doce años, a la que abordó a la salida de un supermercado y siguió de forma insistente hasta su domicilio.

