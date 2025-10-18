Arrancan los viajes del Imserso 2025-2026: todas las claves y novedades que debes saber

Los viajes del Imserso de la nueva temporada (2025-2026) que comenzaron a comercializarse la semana pasada arrancarán este próximo domingo, 19 de octubre. Y ... lo hace con algunas novedades destacadas. te contamos todo lo que tienes que saber de la prsente campaña.

Novedades

Esta misma semana el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la directora general del Imserso, Mayte Sancho pusieron en valor las novedades para esta temporada, tales como la creación de una tarifa plana de 50 euros accesible para los pensionistas que tienen rentas más bajas --con 7.447 plazas-- o la posibilidad de viajar con animales de compañía: «Hablar de los viajes del Imserso es hablar de un Estado social que protege, cuida y da bienestar a sus ciudadanos».

Además, el titular de Consumo ha añadido que «no puede beneficiar solo a determinados grupos sociales», sino que «debe hacerlo con vocación universal y sin dejar a nadie fuera», según un comunicado.

Plazas

En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las cuales el 50,1% --440.284 plazas-- se destinan para turismo de costa peninsular, mientras que el resto son 228.142 plazas para costa insular y 210.787 plazas dirigidas al turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Gestores del concurso

En cuanto a los gestores del concurso, Ávoris Corporación Empresarial, a través de B Travel Turismo Accesible y Viajes Halcón, se hizo con el lote 1 y 3, mientras que Mundiplan dispone del número 2.

Desde Derechos Sociales subrayan el impacto positivo que este programa de turismo tiene no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también en la generación de empleo como una importante actividad económica en España.

«Este programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja. Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias se comprometan a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas», reza el comunicado del Ministerio.

Destinos

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

-Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

-Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears.

-Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes: Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia así como las ciudades de Ceuta y Melilla.