Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arrancan los viajes del Imserso 2025-2026: todas las claves y novedades que debes saber

Este año ofrecen 879.213 plazas, de las cuales el 50,1% se destinan para turismo de costa peninsular

EP

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:03

Comenta

Los viajes del Imserso de la nueva temporada (2025-2026) que comenzaron a comercializarse la semana pasada arrancarán este próximo domingo, 19 de octubre. Y ... lo hace con algunas novedades destacadas. te contamos todo lo que tienes que saber de la prsente campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  6. 6 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  7. 7 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  8. 8 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  9. 9 El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas
  10. 10 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arrancan los viajes del Imserso 2025-2026: todas las claves y novedades que debes saber

Arrancan los viajes del Imserso 2025-2026: todas las claves y novedades que debes saber