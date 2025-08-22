Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dolores Fernández y su hijo, Álvaro Álvarez. D. A

«Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»

El incendio originado de forma intencionada en Caunedo arrasó la ladera de Perlunes y puso en peligro las casas. «Aún tengo ganas de llorar»

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:41

Aún con el susto en el cuerpo, los vecinos de la pequeña aldea de montaña de Perlunes, en Somiedo, explican con cierta angustia cómo el ... fuego, que se originó de forma presuntamente intencionada en Caunedo y que llevaba días contenido en el Alto La Mochada, arrasó en cuestión de horas la peña que se alza sobre el pueblo y amenazó sus casas, cuadras, animales y vidas. «Fue muy angustioso», coinciden los lugareños, que vieron cómo en pocas horas el pueblo se llenaba de bomberos mientras tres helicópteros sobrevolaban la aldea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio forestal de Monda
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  4. 4 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  6. 6 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  7. 7 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  8. 8 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  10. 10 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»

«Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»