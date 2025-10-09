Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor: lo que debes saber

La modificación supondrá, en total, 19 semanas retribuidas para cada progenitor y 32 para las familias monomarentales

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:54

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 9 de septiembre el Real Decreto-ley al que ya dio luz verde el Gobierno en Consejo ... de Ministros a finales de julio. ¿Su objetivo? Ampliar los permisos de nacimiento para progenitores a 17 semanas y añadir 14 días retribuidos para cuidados. Dicha prestación, abonada por la Seguridad Social, cubre el 100% de la base reguladora y extiende la protección a 19 semanas en el caso de las familias biparentales y a 32 en las monoparentales (un gran avance, frente a las 26 que estaban reconocidas hasta ahora).

