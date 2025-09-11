Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alertan de un fraude masivo que suplanta a Lidl con falsos descuentos online

El INCIBE advierte de una nueva estafa y comparte unas pautas para evitar fraudes

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:09

Buscaba un sofá para su vivienda, así que miraba con frecuencia páginas en Internet para buscar ideas. En una de esas búsquedas, le salió una ... oferta que era realmente difícil de rechazar, así que decidió realizar la compra. Cuando accedió al enlace, se abrió una página con el aspecto de la página oficial del supermercado Lidl, donde además se alertaba de que la promoción estaba próxima a su fin. Confiado por haber visto el logotipo del supermercado y pensando que se trataba de una promoción de la cadena, continuó el proceso de compra sin darse cuenta de que realmente no estaba en la página oficial de la empresa. Sin embargo, en ningún momento sospechó que la compra pudiera ser fraudulenta, puesto que la pasarela de pago parecía legal al ser similar a la que utilizaban otros comercios donde había comprado con anterioridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  6. 6 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  9. 9 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  10. 10 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alertan de un fraude masivo que suplanta a Lidl con falsos descuentos online

Alertan de un fraude masivo que suplanta a Lidl con falsos descuentos online