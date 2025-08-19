Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas (Toledo). R. C.

Un alcalde inicia una huelga de hambre para que su pueblo tenga un instituto de Secundaria

El edil, de 76 años, asegura estar tranquilo ante una «batalla» contra la Junta de Castilla-La Mancha

J.M.L.

Toledo

Martes, 19 de agosto 2025, 12:25

Agustín Jiménez Crespo, de 76 años y alcalde de Noblejas (Toledo) desde 1983 por el PSOE, ha cumplido lo que anunció hace una semana. Este ... martes inició su segundo día de huelga de hambre indefinida para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada también por el PSOE, la construcción en su pueblo de un instituto de Educación Secundaria. Sería el primer instituto de esta localidad de 4.000 habitantes en la que sus escolares tienen que desplazarse a Ocaña (Toledo), a 10 kilómetros de distancia, cuando finalizan la etapa de Primaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  3. 3 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  5. 5 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  6. 6 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  9. 9

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  10. 10 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un alcalde inicia una huelga de hambre para que su pueblo tenga un instituto de Secundaria

Un alcalde inicia una huelga de hambre para que su pueblo tenga un instituto de Secundaria